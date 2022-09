FC Bayern PK LIVE im Ticker: Julian Nagelsmann verkündet Ausfall vor Stuttgart-Spiel

Der FC Bayern will gegen den VfB Stuttgart endlich wieder einen Sieg in der Bundesliga einfahren. Julian Nagelsmann informiert auf der Spieltags-Pressekonferenz auch über die Personallage.

Der FC Bayern will in der Bundesliga wieder zurück auf die Siegerstraße.

Nach dem 2:0-Erfolg in der Champions League bei Inter Mailand stellt sich Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart den Fragen der Journalisten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

+++ Nagelsmann lobt Sabitzer +++

Er hat Schritte gemacht, seine Position ist deutlich besser. Das Schöne ist, dass er immer besser werden will. Aktuell läuft es sehr gut zusammen mit Josh (Kimmich, Anm.d.Red.).

+++ Nagelsmann über Goretzka +++

Wir werden rotieren, es wird einige Wechsel geben. Leon Goretzka wird gegen Stuttgart beginnen. Das ist wichtig, damit er wieder in seinen Rhythmus kommt.

+++ Nagelsmann über Kimmich +++

+++ Bayern muss auf Coman verzichten +++

Nagelsmann: „Coman hat sich im Training verletzt und ist gerade in der Röhre. Es ist eine muskuläre Verletzung. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist. Im besten Fall ist es ein Faserriss, im schlimmsten ein Muskelabriss. Aber ich gehe mal vom Besten aus und hoffe, dass es kein Bündelriss ist.“

+++ Nagelsmann über Bundesliga und CL +++

Der Weg zurück in den Bundesliga-Alltag ist nicht kompliziert, weil wir dort gefordert sind. Wir haben zweimal unentschieden gespielt und stehen nicht auf dem Platz, wo wir sein wollen.

+++ Die Pressekonferenz startet +++

+++ Bayern in der Liga zuletzt mit zwei Remis +++

Nach einem perfekten Start in die Saison ist der FC Bayern zuletzt zweimal gestrauchelt und kam in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) und Union Berlin (1:1) nur zu zwei Remis. Das kostete die Tabellenführung. Gegen die Schwaben soll endlich wieder ein Dreier her.