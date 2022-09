Premier League: Spieltag abgesagt! England reagiert auf Tod von Queen Elisabeth II.

Am Wochenende werden keine Premier-League-Spiele stattfinden © Imago

In England ruht am Wochenende der Ball. Der englische Fußball zieht die Konsequenzen aus dem Tod von Queen Elisabeth.

In der englischen Premier League werden nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am kommenden Wochenende keine Spiele stattfinden. Damit folgt die Elite-Liga der Empfehlung der britischen Regierung. Auch in der zweiten und dritten Liga wurden alle Spiele abgesagt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)