La Liga: Nächste Stufe im Griezmann-Zoff! Barcelona will Atlético verklagen

Barca sieht Kaufplicht-Kriterien bei Griezmann erfüllt

Aktuell wird Griezmann in den Spielen von Trainer Diego Simeone in jedem Spiel für nur rund 30 Minuten eingewechselt. So auch am Mittwoch im denkwürdigen Champions-League-Spiel gegen den FC Porto, als er in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:1 erzielte.