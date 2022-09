Wolfsburg-Kapitän Arnold: "Wir schlafen manchmal"

Kapitän Maximilian Arnold wähnt sich angesichts der Talfahrt seines VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga im falschen Film. "Es fühlt sich so an, dass man denkt: Was ist hier eigentlich los? Es ist eine sehr verzwickte Situation", sagte der dreimalige Nationalspieler im Interview mit Sportradio Deutschland und forderte: "Wir sind sehr gut beraten, uns wieder auf das Wesentliche zu fokussieren. Wir sollten auf dem Platz mehr zusammenarbeiten und dann den Bock umstoßen."