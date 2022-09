Conference League: Fan-Eklat bei Schweigeminute für verstorbene Queen Elizabeth II.

In der Conference League artete eine Schweigeminute für die Queen im Chaos aus © Imago

Eine Schweigeminute für Queen Elizabeth II. artet in der Conference League im Chaos aus. Einzelne Zuschauer rufen obszöne Beleidigungen und sorgen für Empörung.

Doch beim Conference-League-Spiel zwischen dem schottischen Klub Heart of Midlothian und Istanbul Basaksehir (0:4) aus der Türkei sorgten Fans bei einer Schweigeminute für einen Eklat.

Die Partie im Tynecastle-Stadion in Edinburgh war am Donnerstagabend um 18.45 Uhr angepfiffen worden. Als die Mannschaften nach der Halbzeit auf den Platz zurückkehrten, wurde per Durchsage bekannt gegeben, dass die Queen verstorben ist. Vor dem Wiederanpfiff sollte deshalb eine Schweigeminute abgehalten werden.