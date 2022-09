Tennnis, ATP: Sand in der Unterhose - Spieler nach XXL-Toilettengang disqualifiziert

Der Sand in Sevilla ist Nicolas Moreno de Alboran zum Verhängnis geworden (Symbolfoto) © Imago

Beim Sandplatzturnier in Sevilla erlebt Nicolas Moreno de Alboran eine mehr als nur ungewöhnliche Disqualifikation. Grund ist ein ausgedehnter Toilettengang.

In der Runde der letzten 32 beim LIX Copa Sevilla, einem Sandplatzturnier der ATP Challenger Tour, ist Nicolas Moreno de Alboran gegen den Argentinier Federico Delbonis beim Stand von 5:7 und 7:6 disqualifiziert worden.

Nach der Disqualifikation wandte er sich per Instagram an seine Fans und erklärte den kuriosen Vorfall aus seiner Sicht. Demzufolge sei er im zweiten Satz mehrere Male hingefallen, weswegen Sand in seine Unterhose geraten sei.