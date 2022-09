Anzeige

2. Bundesliga, Düsseldorf - Rostock: Glücksfall Daniel Thioune Ein echter Glücksfall

Schiri tröstet Düsseldorfs Pechvogel

Markus Höhner

Fortuna Düsseldorf empfängt am Samstag-Abend im Topspiel der 2. Bundesliga den Hansa Rostock. Trainer Daniel Thioune, der die Fortuna wieder stark machte, hat bei SPORT1-Kommentator Markus Höhner bleibenden Eindruck hinterlassen.

Wie oft hört man, der Fußball habe nicht mehr so viel echte „Typen“. Wer sind denn eigentlich solche sogenannten „Typen“?

„Typen“ sind letztlich diejenigen, die sich unterscheiden von der soliden Sachlichkeit. Bei manchen sind die typbildenden Kriterien dabei durchaus negativ. Laut, frech, bloß kein Mainstream. Aber es gibt eben auch diese positiven „Typen“, die sich mit guten Attributen abheben. Zwei schnelle Trainer-Beispiele: Jürgen Klopp - mit Ausstrahlung, Intelligenz und einer glänzenden Rhetorik. Kölns Steffen Baumgart - mit Bodenständigkeit, Leidenschaft und besonders Authentizität.

Anzeige

Auch Düsseldorf hat einen solchen „Typen“ als Trainer. Schon zu seinen Drittligazeiten als Coach des VfL Osnabrück bin ich ihm regelmäßig begegnet. Er hatte beim VfL intern den Sprung vom U19-Trainer zu den Profis geschafft. Sein persönlicher Auftritt war auffällig solide, freundlich, ruhig, aber inhaltlich sehr smart.

Hinter dieser eher stillen Fassade steckte ein Fußballlehrer, der parallel zum Trainer-Job sein Studium in Sport- und Erziehungswissenschaften an der Universität Vechta mit Bachelorabschluss ins Ziel brachte. Schon da war für mich offensichtlich, dass dieser Daniel Thioune vielschichtig auftritt, denkt und sich als spezieller „Typ“ abzuheben scheint. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga).

Daniel Thioune eine Führungsperson

Kein Geheimnis, dass die Persönlichkeit eines Trainers als Führungsperson eines Fußball-Kaders mit Eigenschaften wie Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit, Austausch und Ansprache neben der fußballerischen Kompetenz eine enorm wichtige Rolle spielt. Bei Thioune habe ich das Gefühl, dass er in seiner ganz speziellen, eigenen, intelligenten Art diese Fähigkeit mitbringt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Nicht lange her, da waren wir gemeinsam zu Gast in einem Talk-Format unseres Senders. Thioune hört zu, wie es wenige machen. Er spricht ruhig, aber sehr inhaltsstark und, auch ganz wichtig, es fehlt ihm beileibe nicht an Humor. Und natürlich ist sein Erfolg ein klares Indiz dafür, dass er mit seiner Art Mannschaften anzupacken weiß.

Fortuna Düsseldorf: Bester Saisonstart seit fünf Jahren

Seine Vita als Trainer bildet beste Erfolge ab. Thioune stieg in Osnabrück nicht nur mit den Profis in die 2. Bundesliga auf, zuvor schaffte er bereits mit den U17- und U19-Junioren Aufstiege in die höchsten Bundesligen. Beim HSV erreichte er zwar nicht das maximale Ziel Wiederaufstieg, war aber zumindest ähnlich nah dran wie seine Vorgänger und Nachfolger.

Und dann kam Düsseldorf: Er übernahm im Februar die Fortuna auf Abstiegsplatz 16 und führte sie mit einer Erfolgsserie von 12 Spielen ohne Niederlage auf einen soliden 10. Platz am Saisonende. Trotz der jüngsten Niederlage in Heidenheim steht für die Fortuna in der neuen Spielzeit der beste Saisonstart seit fünf Jahren auf dem Zettel. Und zu einer Heimmacht hat er sie geformt. In zehn Heimspielen unter Thioune gab es sieben Siege und keine Niederlage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Für die Fortuna ist „Typ Thioune“ ein Glücksfall.

Anzeige