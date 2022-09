85 Mio Dollar bei der WCCOP zu gewinnen

Für Online Pokerspieler war der September schon immer der goldene Monat. Steht doch die allseits beliebte Turnierserie von PokerStars, die World Championship of Online Poker, auf dem Programm. Die WCOOP, so die Bezeichnung in Fachkreisen, wird in diesem Jahr bereits zum 21. Mal ausgetragen. Und die garantierten Preisgeldern in Höhe von 85 Millionen Dollar sind für alle ambitionierten, aber auch für alle Hobbyspieler Anreiz genug, den einen oder anderen Schuss zu wagen, zumal die Startgelder für die Turniere bereits ab 5,50$ starten.