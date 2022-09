Nach Tod der Queen: Einige Sportveranstaltungen abgesagt

In Großbritannien sind nach dem Tod von Queen Elizabeth II. zahlreiche Sportveranstaltungen abgesagt worden.

In Großbritannien sind nach dem Tod von Queen Elizabeth II. zahlreiche Sportveranstaltungen abgesagt worden. Die Organisatoren der bis Sonntag angesetzten Rad-Rundfahrt Tour of Britain entschieden sich nach fünf von acht Etappen für einen Abbruch, das für Freitag angesetzte Cricket-Länderspiel zwischen England und Südafrika wurde gestrichen. Auch die PGA Championship der Golfer in Wentworth wurde vorerst unterbrochen, zudem soll es vorerst landesweit keine Pferderennen geben.