NFL: Buffalo schlägt die Rams zum Auftakt klar

Matchwinner der Bills war Quarterback Josh Allen mit drei Touchdown-Pässen und einem selbst erlaufenen Touchdown. "Wir wussten, wenn wir so spielen würden, wie wir es können, würden wir den Ball bewegen und punkten", sagte Allen: "Und unsere Defense hat ein verdammt gutes Spiel gemacht." Insgesamt brachte der 26-Jährige starke 26 von 31 Pässen für 297 Yards an.

Die Teams kämpfen über 18 Wochen um den Einzug in die Play-offs, am 12. Februar 2023 steigt der 57. Super Bowl in Glendale/Arizona. Vor dem Spiel hatte es eine Schweigeminute zu Ehren der britischen Königin Elizabeth II. gegeben, die am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben war.