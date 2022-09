Europa-League-Fehlstart: Harmloser Auftritt der Unioner

Emotionale Europacup-Atmosphäre auf den Rängen, aber ein weitgehend blutleerer Auftritt auf dem Platz: Fußball-Bundesligist Union Berlin begab sich nach dem Fehlstart in sein Europa-League-Abenteuer sofort auf Ursachenforschung. Beim 0:1 (0:1) an der Alten Försterei gegen den belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise enttäuschte der stark in die Saison gestartete Klub besonders in der ersten Halbzeit.