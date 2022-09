Jabeur kompromisslos ins Endspiel der US Open

New York (SID) - Ons Jabeur greift entschlossen nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel. Die 28 Jahre alte Tunesierin steht nach einem überlegenen 6:1, 6:3-Sieg in nur 65 Minuten gegen die Französin Carolina Garcia im Finale der US Open. Die Gegnerin der Weltranglistenfünften im Titelmatch am Samstag (22 Uhr MESZ/Eurosport) ist die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen oder die Belarussin Aryna Sabalenka.