2. Liga: 1. FC Magdeburg – SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13:30 Uhr)

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des 1. FC Magdeburg im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 18 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Liga. Mit dem Gewinnen taten sich die Gastgeber zuletzt schwer. In fünf Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Auf des Gegners Platz hat SpVgg Greuther Fürth noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst einem Zähler unterstreicht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 14 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. Am liebsten teilt die Mannschaft von Marc Schneider die Punkte. Da man aber auch schon dreimal verlor, befindet sich die Mannschaft derzeit in der Abstiegszone.