Bundesliga-Rekord: 5:5 ist höchstes Remis zwischen Schalke 04 und FC Bayern

Schalke 04 hat den großen FC Bayern am Rande einer Niederlage, doch dann drehen die Münchner auf. SPORT1 erinnert an ein verrücktes Duell.

Die Gastgeber hatten Meister Bayern München in ihrem erst dritten Spiel im neuen Stadion vor 50.000 Zuschauern schon am Rande einer Niederlage. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Rainer Budde war nicht annähernd so hoch dekoriert, brachte den S04 nach 15 Minuten aber mit 2:0 in Führung, der einzige Europameister auf Schalker Seite, Erwin Kremers, erhöhte auf 3:0 - nach 18 Minuten!

Schiri Lutz gibt drei Elfmeter in vier Minuten

„Zur Pause sah es sehr schlecht aus für uns“, erzählte Lattek. „Ich habe meinen Spielern in der Kabine nur gesagt, dass sie alles riskieren, aber auch in Kauf nehmen sollten, noch ein Tor hinnehmen zu müssen.“

Höchstes Unentschieden der Bundesliga-Geschichte

Danach gab es so was nur noch mal in der 2. Liga. Ein Novum für die Bayern war es auch, einen Drei-Tore-Rückstand in der Bundesliga aufgeholt zu haben, was sie plötzlich in ganz anderem Licht erscheinen ließ.