Formel 1: Ferrari-Rot war gestern! Traditionsmarke überrascht mit neuer Farbe in Monza

Beim Heim-Rennen in Monza nimmt die Scuderia Ferrari einen neuen Anlauf auf den Sieg. Die Tifosi müssen sich beim Blick auf Boliden und Fahreranzüge aber an eine andere Farbe gewöhnen.

An der Motorabdeckung und dem Heckflügel der Boliden wird eine gelbe Lackierung angebracht sein und auch Charles Leclerc und Carlos Sainz jr. werden nicht in ihren traditionell roten Rennanzügen an den Start gehen, sondern ganz in Gelb. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Formel 1 : Enzo Ferrari ehrt seine Heimatstadt Modena

Auf Twitter hat die Scuderia Ferrari den neuen Look für das Heimrennen bereits präsentiert. Man darf gespannt sein, wie die Ferraristi am Freitag beim Freien Training, wenn sie die ungewohnten Lackierungen zum ersten Mal im Einsatz sehen, auf den ungewohnten Anblick reagieren.

Ob die neue Farbe Ferrari Glück bringen wird, wird sich zeigen. In den letzten vier Rennen stand jeweils Max Verstappen auf dem Podest ganz oben und hat in der WM-Wertung mittlerweile 109 Punkte Vorsprung auf Leclerc. Ferrari hingegen fiel zuletzt eher durch Pannen auf. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Ferrari sich einen gelben Anstrich gibt. Bereits in der Saison 1961 trat Olivier Gendebien in Spa mit einem gelben Ferrari an. Als Belgier war es für ihn eine Hommage an sein Heim-Rennen, da gelb eine der belgischen Farben ist. Am Ende wurde er Vierter.