Eriksen findet bei ManUnited zurück zu alter Stärke und erntet Lob von Legenden

Christian Eriksen findet bei Manchester United zurück zu alter Stärke und erntet dafür das Lob von Legenden wie Rio Ferdinand und Gary Neville. Viel wichtiger ist jedoch sein Beitrag am verhinderten Fehlstart und der gestarteten Siegesserie.

Gegen die Gunners glänzte Eriksen mit seiner ersten Torbeteiligung, als er im Konter frei vor dem Tor den besser postierten Marcus Rashford bediente, der nur noch zu seinem Doppelpack einschieben musste. So war es am Ende auch der Engländer, dessen Statistiken ihm den Man-of-the-Match-Award einheimsen ließen.

Verdient hätte ihn aber auch Eriksen selbst, der ebenso an der Entstehung von Antonys Debüttreffer zum 1:0 beteiligt war. (NEWS: Antony-Wechsel zu United sorgt für Kritik)

Das merkte auch United-Legende Gary Neville an, der Eriksen im Anschluss als seinen Man of the Match nannte, anstatt sich für den naheliegenden Rashford zu entscheiden.