Champions League: So droht Eintracht Frankfurt das BVB-Schicksal

Eintracht Frankfurt lässt beim Champions-League-Debüt die fehlende Cleverness und Kaltschnäuzigkeit vermissen. Erinnerungen an Borussia Dortmund 2011/12 werden wach.

Als die erste Champions-League-Partie der Vereinshistorie von Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon vorbei war und Djibril Sow die klare Niederlage schon einige Minuten verdauen konnte, stellte er in den Katakomben der Arena ernüchtert fest: „Die Mannschaft war zu naiv. Wir haben viele Situationen gehabt, in denen wir die falsche Entscheidung getroffen haben. Vorne hat uns die Konsequenz gefehlt.“ (Die Stimmen zum Spiel)

„Zu naiv“: Eintracht Frankfurt erinnert an den BVB

Die übergeordnete Gefühlslage am Main lautete: Unglücklich gegen Sporting verloren, das Resultat fiel mit 0:3 viel zu hoch aus. Gut mitgehalten eben. Doch das Eintracht-Debüt in der Königsklasse - es ging ergebnistechnisch völlig in die Hose.