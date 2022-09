Nächster Fan-Skandal in der F1? Beleidigungen & sexuelle Belästigungen beim Rennen in Zandvoort

Beim F1-Rennen in Zandvoort soll es erneut zu sexuellen Belästigungen von Frauen gekommen sein. Auch eine deutsche Frau ist offenbar unter den Opfern.

Nächster Fan-Skandal in der Formel 1?

Im Rahmen des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort am vergangenen Wochenende hat es offenbar erneut Beschimpfungen und sexuelle Belästigungen gegen Frauen gegeben. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Formel 1: Zuschauerin als „Schlampe“ beschimpft

Sie habe aktuell aufgrund eines Sturzes Schürfwunden und Pflaster an ihren Knien. Für diese habe sie unangemessene Kommentare zu hören bekommen: „Und ich habe die Männer sagen hören: ‚Sie hatte gestern eine schöne Zeit auf ihren Knien‘, ‚Sie war die ganze letzte Nacht beschäftigt‘ und ‚Oh, man kann das auch ohne Pflaster machen.‘“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Auch das Wort „Schlampe“ sei ihr gegenüber gefallen. „Ich habe mich noch nie so dreckig, erniedrigt und minderwertig bei einer Veranstaltung gefühlt. Und unsicher. Deswegen sind wir nach dem Rennen so schnell wie möglich nach Hause gefahren.“

Auch Deutsche unter den Opfern

"Weiter als vor 30 Jahren" - Vettel spricht mentale Gesundheit an

Sie sei zwar nicht angefasst, aber beleidigt und beschimpft worden, weil sie eine Deutschlandflagge umgehabt hatte und Fan von Sebastian Vettel sei. „Meine Flagge wurde abgerissen und ich ausgelacht. So etwas habe ich noch nie zuvor bei einem Formel-1-Rennen erlebt.“

Bisher hat sich die Formel 1 noch nicht zu den Vorfällen geäußert, der Veranstalter des Zandvoort-Rennens teilte unterdessen mit: „Jeder Vorfall ist einer zu viel. Wir tun alles, was wir können, um die Sicherheit unserer Besucher zu garantieren und ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.“

Schon beim Großen Preis von Österreich in Spielberg hatte es Berichte über derartige Belästigungen von Fans gegeben . Damals reagierten sowohl Fahrer als auch die Formel 1 mit deutlichen Worten.

Am Wochenende steht in Monza bereits das nächste Rennen an. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)