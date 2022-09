FC Bayern: Die unbekannte Seite des Leroy Sané

Matthijs de Ligt sprach das aus, was den meisten Schaulustigen am Mittwochabend im San Siro durch den Kopf ging.

Sané kommuniziert ungewohnt viel

Aus Bayern-Sicht besonders erfreulich, weil eher ungewohnt: Der Nationalspieler schlüpfte in die Rolle des Anführers, kommunizierte sehr viel mit seinen Kollegen und packte sich während einer Trinkpause in Hälfte eins sogar einmal für eine halbe Minute Neuzugang de Ligt, um ihm Tipps und Anweisungen zu geben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League) .

Leroy Sané: Vom Sorgenkind zum Bayern-Leader

„Man sieht einfach, dass er in solchen Spielen Spaß hat aufzudrehen“, schwärmte Leon Goretzka. „Das ist das, was wir von Leroy brauchen“, sagte Thomas Müller über die Entstehung der beiden Tore. Und Manuel Neuer bezeichnete Sané als „Schlüsselspieler für besondere Momente“. Der Kapitän: „Wir wissen, was wir an Leroy haben. In dieser Verfassung ist er extrem wichtig für uns, weil er Spiele entscheiden kann.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League).