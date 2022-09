Anzeige

Europa League: SC Freiburg, Union Berlin und Manchester United heute LIVE im TV, Stream, Ticker Freiburg und Union mit breiter Brust

Gegner für Union und Freiburg stehen fest

SPORT1

Die neue Europa-League-Saison geht los und der SC Freiburg sowie der 1. FC Union Berlin gehen mit großem Selbstvertrauen in die anstehenden Partien. Gegen vermeintlich schwächere Gegner muss jedoch von beiden Mannschaften Vorsicht geboten werden.

Am Donnerstag starten auch der SC Freiburg und Union Berlin in die Gruppenphase der diesjährigen Europa-League-Saison.

Beide Klubs spielen bisher eine hervorragende Saison und sind in absoluter Topform. Der SC Freiburg trifft in seinem ersten Spiel der Gruppe G auf Qarabağ Ağdam aus Aserbaidschan, die sich ungeschlagen in der Liga ebenfalls in Top-Verfassung befinden. (Europa League: SC Freiburg - Qarabağ Ağdam, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Anzeige

Der 1. FC Union Berlin spielt gegen Union St. Gilliose, die in Grupp D eine Underdog-Rolle übernehmen könnten. Die Belgier sind erst im vergangenen Jahr ins belgische Oberhaus zurückgekehrt und stehen auf Platz Fünf der Jupiter Pro League. (Europa League: Union Berlin - Union St. Gilliose, ab 18.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Neben beiden deutschen Partien kommt es auch in Gruppe E zu einem Top-Match. Manchester United empfängt Real Sociedad. Die Red Devils sind nach ihrem Sieg gegen Premier League Tabellenführer FC Arsenal in einer guten Form, weshalb die Basken im Old Trafford eine klare Außenreiterrolle annehmen. (Europa League: Manchester United - Real Sociedad San Sebastián, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

So können Sie SC Freiburg - Qarabag Agdam LIVE verfolgen

Der SC Freiburg gilt als Tabellenführer der Bundesliga auch als Favorit gegen die Mannschaft aus Aserbaidschan. Unterschätzen sollte das Team von Trainer Christian Streich Qarabağ Ağdam jedoch nicht. In der heimischen Liga steht der Verein mit vier Siegen nach vier Spielen ebenfalls auf dem ersten Platz. Dabei überzeugte vor allem eine beeindruckende Tordifferenz von 10:1. Der SC Freiburg sollte daher voll konzentriert in die Partie gehen und sich trotz der Favoritenrolle nicht von Beginn an zu sicher sein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

SC Freiburg - Qarabag Agdam: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Sildillia - Ginter - Lienhart - Günter - Eggestein - Höfler - Doan - Jeong - Gregoritsch - Grifo

Flekken - Sildillia - Ginter - Lienhart - Günter - Eggestein - Höfler - Doan - Jeong - Gregoritsch - Grifo Qarabağ Ağdam: Mahammadaliyev - Vesovic - Mustafazada - Hüseynov - Romão - Kady - Ozobic - Richard - Bayramov - Kwabena

SC Freiburg - Qarabag Agdam: Infos zum Spiel

Anstoß: 08.09.2022 - 21.00 Uhr

08.09.2022 - 21.00 Uhr Stadion: Stadion am Wolfswinkel (Freiburg)

Stadion am Wolfswinkel (Freiburg) Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien)

So können Sie 1. FC Union Berlin - Union St. Gilliose LIVE verfolgen

Anzeige

Union Berlin kann nach dem Remis gegen den FC Bayern München am Wochenende mit breiter Brust in die Europa-League-Saison starten. Nun also Europa League nach der Conference League in der vergangenen Saison. Für den Präsidenten der Eisernen Dirk Zingler wird das Spiel etwas ganz Besonderes.

„Klar, für mich ist es ein historischer Tag“, sagte der 58-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. „Hier an diesem Ort, wo vor 100 Jahren angefangen wurde, Fußball zu spielen. Das ist für mich wie das Schließen eines Kreises.“

Noch ungeschlagen in der Liga sind die Berliner Favorit gegen den Klub aus St. Gilliose. Die Belgier sind zurzeit Fünfter der Jupiler Pro League, haben jedoch drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen. Nur eine Niederlage gegen den Tabellenführer aus Antwerpen musste sie dabei hinnehmen. Ein Selbstläufer für die Berliner wird dieses Spiel somit nicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

1. FC Union Berlin - Union St. Gilliose : Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Union Berlin: Rönnow - Jaeckel - Knoche - Doekhi - Trimmel - Thorsby - Khedira - Schafer - Ryerson - Behrens - Becker

Rönnow - Jaeckel - Knoche - Doekhi - Trimmel - Thorsby - Khedira - Schafer - Ryerson - Behrens - Becker Union St. Gilliose: Moris - Kandouss - Burgess - Van der Heyden - Nieuwkoop - Amani - Lynen - Teuma - Adingra - Vanzeir - Boniface

1. FC Union Berlin - Union St. Gilliose : Infos zum Spiel

Anstoß: 08.09.2022 - 18.45 Uhr

08.09.2022 - 18.45 Uhr Stadion: Stadion an der Alten Försterei (Berlin)

Stadion an der Alten Försterei (Berlin) Schiedsrichter: Serhiy Boiko (Ukraine)