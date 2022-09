Conference League: Nizza - Köln sowie Villarreal, West Ham United heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Zum Abschluss der internationalen Woche startet auch die Europa Conference League in die neue Saison. Mit dabei ist der 1. FC Köln, der gegen OGC Nizza und einen alten Derby-Bekannten loslegt.

Endlich ist in Köln wieder Europa angesagt.

Zuletzt spielte der 1. FC Köln in der Spielzeit 2017/18 international, kam in der Europa League aber nicht über die Gruppenphase hinaus. Das soll in dieser Conference-League-Saison anders werden.