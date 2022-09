Anzeige

EU Masters: Unicorns of Love SE als letzte deutsche Hoffnung LoL: EU Masters Zwischenstand

Die Unicorns of Love SE stehen momentan bei einer makellosen Bilanz von 3:0 in der Gruppe © Amazon European Master via Twitter

Robin Ahlert

Die Gruppenphase des League-of-Legends-Europapokals ist so gut wie vorüber. Von den drei ursprünglich angetretenen deutschen Teams haben nur noch die Unicorns of Love Sexy Edition die Chance, in die Quartefinals der European Masters einzuziehen.

Fans der heimischen Strauss Prime League könnten in diesen Tagen das Gefühl eines Déjà-vus erleben. Wie schon im Spring Split starteten die deutschen Teams hoffnungsvoll in die Gruppenphase der European Masters. Und ebenso wie im Frühling haben sich diese Hoffnungen nicht erfüllt, denn aus dem Trio Schalke 04, SK Gaming Prime und den Unicorns of Love Sexy Edition haben wieder einmal nur die Einhörner noch (gute!) Chancen die Gruppenphase zu überstehen und ins Viertelfinale einzuziehen.

Schalke 04, deren EU-Masters-Auftritt von Anfang an von der Kontroverse um ihren Jungler Ismaïl „Isma“ Boualem überschattet wurde, kam mit dem dadurch kurzfristig umgestalteten Roster nicht über eine Bilanz von eins zu fünf Siegen hinaus und wurde entsprechend Letzter in der Gruppe D.

Ähnlich ernüchtert ist man auch im Lager von SK Gaming Prime, denn nach der souveränen Qualifikation über die Play-Ins sollte es in der Gruppenphase wie bei ihren königsbauen Kollegen nur zu einem mickrigen Sieg in sechs Spielen reichen. Entsprechend deutlich schrammte man demnach auch am Einzug in die Quarterfinals vorbei.

EU Masters: UOL SE hält die deutsche Flagge hoch

Einzig und allein der Gewinner des Prime-League-Summer-Splits, die Unicorns of Love Sexy Edition, haben noch Chancen auf den Einzug in die K.O.-Runde. Momentan führen die Einhörner die Gruppe A mit einer makellosen Bilanz von 3:0 Siegen an. Im Laufe des Abends finden die Rückspiele gegen Zero Tenacity (ca. 17:00 Uhr), gegen das spanische Top-Team Giants (ca. 20:00 Uhr) und die Gruppenzweiten von Vitality.Bee (ca. 22:00 Uhr) statt.

Sollten die Einhörner es in die Quarterfinals schaffen, warten dort fast schon wie gewohnt vor allem französische Teams auf den deutschen Vertreter. Und auch hier zeigt sich wieder eine Parallele zu der EUM-Ausgabe aus dem Frühling. Auch im laufenden Turnier scheint der Titel wieder einmal nur über die Teams der Grande Nation zu gehen.

Sowohl GameWard, als auch Team BDS Academy und LDLC OL haben ihre Gruppen jeweils als Gruppenerster abgeschlossen. Einzig LDLC OL musste sich einmal X7 Esports geschlagen geben, die anderen beiden blieben ungeschlagen.

Alle bisher für die Viertelfinals qualifizierten Teams im Überblick :