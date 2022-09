NFL-Kickoff: Sind die Rams bereit für die historische Titelverteidigung?

„Es fühlt sich an, als ob es Jahre her ist“, sagte Head Coach Sean McVay jüngst. Linebacker Leonard Floyd setzte sogar noch einen oben drauf: „Eine Million Jahre entfernt.“

Diese Aussagen spiegeln die Strategie wieder, mit der die Rams in die neue Saison starten: Der Titel im heimischen Stadion gehört der Vergangenheit an. Stattdessen richtet sich nun der Fokus auf das Ziel Titelverteidigung.

Es ist jedoch ein schwieriges Unterfangen. Die letzte Titelverteidigung gelang den New England Patriots 2005. Zudem schafften es in diesem Jahrtausend nur die Patriots, Kansas City Chiefs und Seattle Seahawks überhaupt ins Endspiel zurückzukehren.

Diese Statistik dürften die Rams jedoch nur am Rande interessieren. Viel mehr wollen sie alle vom Gegenteil überzeugen. „Wir sind immer noch hungrig, auch wenn wir gerade erst den Titel gewonnen haben. Jeder will noch einen holen“, erklärte Linebacker Justin Hollins.

NFL-Kickoff: Rams verlieren wichtigen Säulen

Besonders schwer wird es, die Abgänge von Miller und Whitworth zu kompensieren. Während Letztgenannter in den vergangenen Jahren ein wichtiger Anker in der Offensive Line war, fehlt die Präsenz vom neuen Spieler der Buffalo Bills bei der Jagd nach dem gegnerischen Quarterback. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

In beiden Fällen entschied sich General Manager Les Snead in Absprache mit McVay für eine interne Lösung. So darf sich Leonard Floyd erneut in der Miller-Rolle beweisen. Dabei ist er nun auch schmerzfrei, nachdem er laut eigener Aussage im Vorjahr lange mit Knöchelprobleme zu kämpfen hatte. Dennoch lieferte er mit 9,5 Sacks ab. Auch Hollins dürfte nun mehr Chancen bekommen, seine Qualität zu zeigen.