Anzeige

Champions League: Medien und Xavi huldigen „unersättlichen“ Lewandowski Lewandowski ist bereit für Bayern

Xavi über Lewandowski: "Weiß nicht, ob er der Beste ist"

Ljubo Herceg

Robert Lewandowski ist bereit für das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern. Die Presse und Barca-Coach huldigen den „unersättlichen“ Lewandowski nach seinem Dreierpack gegen Pilsen.

Robert Lewandowski ist bereit für seine Rückkehr zum FC Bayern - und wie!

Der polnische Nationalspieler erzielte in seinem ersten Champions-League-Spiel für den FC Barcelona einen Dreierpack beim 5:1 gegen Viktoria Pilsen und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Anzeige

Der 34-Jährige ist der erste Spieler in der Geschichte der Königsklasse, dem für drei verschiedene Vereine jeweils mindestens ein Dreierpack geglückt ist. Zuvor hatte er das schon für Bayern und Borussia Dortmund geschafft.

Kein Wunder, dass die internationale Presse, Mitspieler und sein Trainer ihn mit Lobeshymen überschütten!

„Robert ist unersättlich“, schwärmte Xavi nach dem Spiel. „Mir gehen die Lobeshymnen aus, weil es nicht nur die Tore sind. Auch wie er spielt, wie er das Tempo des Spiels beherrscht.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Xavi: „Wenn er nicht der Beste ist, …“

Lewandowski mache nicht nur durch seine Tore den Unterschied aus, „sondern er bietet uns auch viele Lösungen im Angriff“, erklärte der Barca-Trainer und zog den Vergleich zu anderen Tor-Giganten der Champions League.

„Wenn er nicht der Beste ist, werden er und Benzema zusammen die beiden Besten sein. Außerdem gibt es noch Haaland. Aber ohne vergleichen zu wollen, ist er auf einem Niveau, das ein Spektakel ist. Er ist eine Quelle des Stolzes“, huldigte Xavi seinen Top-Torjäger.

Der deutsche Rekordmeister dürfte also spätestens jetzt gewarnt sein. In seinen ersten fünf Pflichtspielen für die Katalanen hat Lewandowski nun acht Tore erzielt. Er ist definitiv bereit für die München-Rückkehr.

Julian Nagelsmann fiebert dem Duell mit seinem früheren Schützling auch entgegen. „Ich freue mich auf Robert - nicht als Gegner, weil er sehr gut ist, aber als Mensch“, sagte der Bayern-Coach mit Blick auf das brisante Wiedersehen am kommenden Dienstag (ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Anzeige

„Zwei weitere Tore für Lewandowski. Was für ein wundervoller Stürmer er ist“, huldigte auch die englische Legende Gary Lineker, einst selbst als Torjäger für Barca aktiv, dem Angreifer bereits in der Halbzeitpause via Twitter.

Sein Mitspieler Sergi Roberto sprach über den großen Einfluss des polnischen Stürmers auf die Mannschaft: „Es ist ein Geschenk, dass er hier ist und bei uns unterschrieben hat. Er wird uns viel geben und das zeigt er auch. Darüber hinaus ist er ein großartiger Fachmann und ein großartiger Mensch.“

Lewandowski „riss die Fans mit seiner Darbietung von den Sitzen“

In der spanischen Presse hingegen grüßte Lewandowski vom Titelblatt der Mundo Deportivo und SPORT, zeigte mit der Hand die Zahl drei und ließ sich abfeiern.

SPANIEN

Mundo Deportivo: „LEWANGOLSKI! Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Viktoria Pilsen am ersten Tag der Champions-League-Gruppenphase hatte einen klaren Protagonisten: Robert Lewandowski. Der polnische Stürmer erzielte seinen ersten Hattrick für die Blaugrana und riss die Fans mit seiner Darbietung von den Sitzen. Einige dachten noch an die großartige Leistung des Stürmers, als sie am Tag nach Lewys erster großen Nacht im Camp Nou aufwachten.“

SPORT: „Lewandowskis Hattrick ist historisch, einmalig und kaum zu wiederholen. Was für eine Barca-Show!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

AS: „Lewandowski ist der Meister! Ein großes Barca sendet eine Botschaft an Europa. Der Pole führt den FC Barcelona bei der beängstigenden Rückkehr in der Champions League mit einem Dreierpack zum Sieg.“

Anzeige

Marca: „Lewandowski wärmt sich für seinen München-Rückkehr auf. Der Pole erzielte bei seinem Champions-League-Debüt für Barca gegen Viktoria einen Hattrick. Die weiteren Tore erzielten Kessie und Ferran Torres. Sie sind bereit für den Besuch beim FC Bayern.“

„Lewandowski übertrifft Cristiano Ronaldo und Lionel Messi“

ENGLAND

Daily Mail: „Robert Lewandowski erzielt einen historischen Dreierpack beim 5:1-Sieg gegen Viktoria Pilsen. Xavis neu zusammengestellte Mannschaft brilliert bei der Champions-League-Rückkehr.“

Mirror: „Lewandowski tütet einen Dreierpack ein!“

SUN: „Robert Lewandowski übertrifft Cristiano Ronaldo und Lionel Messi und stellt mit seinem Hattrick in Barcelona einen neuen Champions-League-Rekord auf.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Lewandowski und das Spiel: Der Wendepunkt für Xavi und Barcelona“

Anzeige

Corrriere dello Sport: „Der FC Barcelona hat Viktoria Pilsen mit Leichtigkeit und höchstem Niveau besiegt. Kessie eröffnete den Torreigen, ehe Lewandowski mit einem Dreierpack alles klarmachte und Ferran Torres den Endstand zum 5:1 herstellte. Der polnische Top-Tojäger ist in Barcelona endgültig angekommen. Eine klare Botschaft an Inter über den hypothetischen Kampf um den zweiten Platz hinter den Bayern.“

Nach all den Lobeshymnen sagte Lewy selbst recht nüchtern: „Ich fühle mich großartig, die Champions League ist immer etwas Besonderes. Es ist wichtig, auf diese Weise konzentriert zu bleiben. Ich denke noch nicht an das Spiel gegen Bayern. Es wird sehr schwierig sein, aber wir sind bereit“, so der Pole und schickte dann doch noch eine Botschaft an Bayern: „Ich möchte so viele Tore wie möglich schießen.“

Alles zur Champions League bei SPORT1