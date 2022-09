Fedor Holz mit erstem Cash

Der Finaltisch bei Event #2 der Triton Series ergab ein etwas ungewohntes Bild. Der Amerikaner Ben Tollerene meldete sich nach längerer Pokerpause wieder zurück an den Tischen und räumte direkt groß ab.

Beim $30.000 No-Limit Holdem 6-handed setzte sich Tollerene am Ende gegen die Online-Legende Yuri Dzivelevski aus Brasilien durch. Nach einem zuvor ausgehandelten Deal kassierte Tollerene $807.927, Dzivelevski $749.073.

Auch wenn er zum Ende etwas perplex wirkte, für Fedor Holz war es ein guter Start in die Series. Der deutsche High Roller mit Wohnsitz Wien lief mit nur noch sechs Big Blinds mit K♥️J♦️ in K♦️Q♠️ von Tollerene. Die $272.300 wird er sicher bei der nächstbesten Gelegenheit in der Series investieren.