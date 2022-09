Champions League: Sohn von Atlético-Coach Diego Simeone hält Tattoo-Versprechen

14 Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Giovanni Simeone das Champions-League-Logo auf den Arm tätowierte, wie der mittlerweile 27-jährige 2021 in einem Interview mit dem Guardian verriet.

„Du solltest 18 sein, aber ich war so ein großer Fan der Champions League, dass ich mir das Logo mit 13 tätowieren ließ. Mein Vater wollte es nicht. Meine Mutter fragte: ‚Warum?‘ - Ich sagte: ‚Weil ich an dem Tag, an dem ich mein erstes Tor in dem Wettbewerb erziele dieses Tattoo küssen werde‘.“