FIFA 23: In FUT Moments legendäre Fußballmomente nachspielen! So funktioniert der neue Modus

Viele Belohnungen in kurzer Zeit: FUT Moments in FIFA 23 © EA Sports

Ultimate Team ist der kompetitivste Online-Modus in FIFA. Wer mit den anderen Teams mithalten möchte, braucht besonders gute Karten in den eigenen Reihen. Um an diese zu gelangen, gibt es zwei Wege: viel Zeit – oder viel Geld investieren.

Um der Community ein System zu liefern, in dem Belohnungen auch durch kürzere Spielzeit erhalten werden können, hat EA für FIFA 23 einen neuen Modus in FUT implementiert: Moments.

Was ist FUT Moments in FIFA 23?

Der Einzelspielermodus wird verschiedene Szenarien, genannt Storys, aus der echten Fußballwelt in FIFA nachstellen. Sie beinhalten Spielszenen, die bereits lange in der Vergangenheit liegen oder aber auch frisch am letzten Spieltag in den Top-Ligen stattgefunden haben. Als Spieler muss dann eben jene Story so gut wie möglich nachgestellt werden.