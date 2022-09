Hockey-WM: DHB-Männer gegen Titelverteidiger Belgien

Die deutschen Hockey-Männer bekommen es bei der WM in Indien in der Vorrunde mit dem Titelverteidiger Belgien zu tun.

Die deutschen Hockey-Männer bekommen es bei der WM in Indien in der Vorrunde mit dem Titelverteidiger Belgien zu tun. Das ergab die Auslosung für das Turnier (13. bis 29. Januar 2023) am Donnerstag in Bhubaneswar. Die übrigen Gruppengegner sind Südkorea und Japan.