Übernahme von Team Burger: Moist Esports steigt in Apex Legends ein

Moist Esports: Einstieg in Apex Legends

Joshua „ Jaro “ Green, Matthew „ Emtee “ Trengove und Ben „ Wxltzy “ Walton waren schon letztes Jahr dabei. Die drei Australier traten als Team Burger in der ALGS an, konnten sich für die Championship qualifizieren und erreichten dort Platz 17 bei einigen gewonnenen Matches. Bei den Split 2 Playoffs davor ist es noch Platz 15 gewesen.

Jaro, Emtee und Wxltzy waren auch in den Jahren davor schon in der Szene und bei einigen S-Tier-Veranstaltungen dabei. Es ist also durchaus davon auszugehen, dass Moist Esports in der neuen Saison von Beginn an konkurrenzfähig sein wird.