Formel 1: Audi und Mercedes an Mick Schumacher interessiert - Zukunft sieht rosig aus

Während Porsche noch immer zögert, ist Audi vorgeprescht. Bereits im Rahmen des Großen Preises von Belgien in Spa haben die Ingolstädter ihr Engagement in der Formel 1 verkündet.

Audi hat Mick Schumacher im Visier

Mehr noch: Schon im nächsten Jahr würden sie den Sohn von Rennlegende Michael Schumacher in ihrem zukünftigen Team parken, gäbe es dabei nicht ein Problem: Sauber besitzt gültige Verträge mit dem Finnen Valtteri Bottas und dem Chinesen Zhou Guanyu. Die will Audi nicht brechen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Licht und Schatten für Schumacher in Zandvoort

Noch wird also an einer Lösung gearbeitet. Doch dass Audi-Interesse an Schumacher zeigt, dürfte auch Mercedes zu Ohren gekommen sein. Dessen Motorsportchef Toto Wolff streute Mick Schumacher in Zandvoort verbale Rosen. Der Wiener: „Mick ist eine tolle Persönlichkeit, er hat Talent, ist schnell. Er braucht nur mehr Zeit [...]. Wenn ein Platz frei werden sollte, nehmen wir immer den mit der besten Performance. Mick wäre definitiv einer, den wir auf dem Radar hätten.“