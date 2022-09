Eklat um Schach-Superstar Magnus Carlsen! Betrugsvorwurf nach Niederlage gegen 19-Jährigen

Damit hatte der 19-Jährige Carlsens mehr als nur beeindruckende Siegesserie von 53 Erfolgen in klassischen Partien sensationell beendet. Der Norweger verkündete nach der Niederlage seinen Rückzug vom Turnier per Twitter. Nachdem die offizielle Karenzzeit von zehn Minuten abgelaufen war und Carlsen tatsächlich nicht zu seiner vierten Partie erscheinen war, erklärte der Schiedsrichter dessen Gegner Shakhriyar Mamedyarov zum Sieger.

Carlsen, der erst im Juni als Weltmeister abgedankt hatte, war in seinen Gedanken aber wohl immer noch bei der Partie zuvor. Seinem Tweet, in dem er den Rückzug ankündigte, fügte er ein Youtube-Video von José Mourinho an. Darin sagt der Portugiese: „Ich bevorzuge es, nicht zu reden. Wenn ich etwas sage, bin ich in großen Schwierigkeiten.“

Prominente Unterstützung für Magnus Carlsen

Großmeister Hikaru Nakamura etwa analysierte die Partie im Nachgang und fand Ungereimtheiten. „Ich denke, dass Magnus glaubt, dass Hans wahrscheinlich in dem Spiel betrogen hat. Wenn er nicht wirklich davon überzeugt wäre, würde er so etwas niemals machen.“

Auch der israelische Schach-Großmeister Emil Sutowsky sieht die Reaktion Carlsens als Anklage gegen dessen Gegner. „Ganz gleich, wie Carlsens Turniere bisher verlaufen sind, er hat nie aufgegeben“, erinnerte er per Twitter an frühere Niederlagen des Norwegers und fügte hinzu: „Er muss einen zwingenden Grund gehabt haben, oder zumindest glaubt er, dass er ihn hat.“

Schach-Experte Torstein Bae nahm Landsmann Carlsen ebenfalls in Schutz. „Magnus hat etwas getan, was er noch nie getan hat. Auf dem Top-Level haben wir so etwas noch nicht gesehen“, sagte er. Daher sei es in seinen Augen am wahrscheinlichsten, dass er Niemann Betrug vorwerfe.