FC Bayern: Goretzka-Klartext nach CL-Auftakt: „Ich bin wieder bereit zu starten“

Der nach seiner Knieverletzung zurückgekehrte Mittelfeldspieler will zurück in die Startelf des FC Bayern. Das stellte er nach dem 2:0-Sieg bei Inter Mailand klar, bei dem Marcel Sabitzer den Vorzug vor ihm erhielt und er nur als Joker für eine knappe halbe Stunde von der Bank kam. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Alle wollen spielen, inklusive mir“, sagte Goretzka in den Katakomben des Giuseppe-Meazza-Stadions zu SPORT1 . „Nach gut 30 Minuten in den Beinen und ein paar Trainingseinheiten mehr bin ich jetzt wieder bereit zu starten.“

Sein Bankplatz sei ihm „nachvollziehbar“ vonseiten des Trainerteams erklärt worden, berichtete er. „Der Sprung von acht, neun Minuten gegen Union direkt in die Startelf gegen Inter wäre vielleicht etwas zu groß gewesen. Heute waren es dann ein paar Minuten mehr. Ich denke, das macht man so, wenn man nach einer Verletzung vernünftig aufbaut.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Leon Goretzka: Bereit für die Bayern-Startelf

Doch ab jetzt sieht sich Goretzka wieder bereit für die Startelf! In seinem Hinterkopf natürlich: das wichtige zweite Gruppenspiel am kommenden Dienstag in der heimischen Allianz Arena gegen den FC Barcelona (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker).