Krimi bis 2.50 Uhr: Alcaraz und Sinner sorgen für Rekord

New York (SID) - Late-Night-Action in New York und ein Rekord: Um 2.50 Uhr Ortszeit verwandelte Carlos Alcaraz im Arthur Ashe Stadium seinen Matchball im Fünfsatzkrimi gegen Jannik Sinner. Kein Match in der Geschichte der US Open war später zuende gegangen. Kei Nishikori (Japan) und Milos Raonic (Kanada) hatten 2014 bis 2.26 Uhr in der Nacht gespielt.