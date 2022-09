Mega-Fight! Fury kehrt in Ring zurück - gegen diesen Superstar

Tyson Fury spielt mit seiner Rückkehr in den Ring. Nun steht sein Gegner für das Comeback ebenso fest wie der Termin.

Tyson Fury wird in den Ring zurückkehren. Nach seinem Rücktritt im April wird er nun wieder Mitte Dezember in den Ring zurückkehren.

Das bestätigt der Manager seines kommenden Gegners Anthony Joshua, Eddie Hearn nun in einem Interview.

„Wir sind heute Morgen zurückgekommen und haben gesagt, dass ich mit AJ über das Angebot gesprochen habe. Ich glaube, dass er mehr als 40 Prozent vom Umsatz verdient, aber er ist damit zufrieden. Ich habe also heute Morgen gesagt: ‚Wir akzeptieren 60/40′“, schildert er dem Box-Portal iFL TV .

Auf Twitter hatte Joshua bereits erklärt, dass er bereits für den Kampf sei: „Ich werde im Dezember bereit sein.“ Damit kommt es nun zum „Battle of Britain“, wie Fury das Duell bereits bezeichnete .

Der Kampf zwischen den beiden Stars, für den Fury vor längerer Zeit bereits einig Forderungen gestellt hatte , soll laut Hearn am 17. Dezember im Londoner Millenium Dome stattfinden. Die weiteren Details sind jedoch noch unklar.

Es könnte dabei nicht nur bei dem einem Fight bleiben. So deutete der Joshua-Manager an, dass es einen Rückkampf geben könnte, in dem sein Schützling dann 60 Prozent des Erlöses bekommen soll. „Wir wollen das andersrum im Rückkampf“, fordert er.