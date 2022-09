FC Bayern: Nagelsmann freut sich auf Wiedersehen mit Lewandowski

„Ich freue mich auf Robert - nicht als Gegner, weil er sehr gut ist, aber als Mensch“, sagte der Trainer von Bayern München mit Blick auf das brisante Wiedersehen in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr), wenn der deutsche Fußball-Rekordmeister auf den FC Barcelona trifft.

In der Gegner-Analyse werde er aber „nicht so viel“ über den langjährigen Münchner Torgaranten Lewandowski reden, „die Jungs kennen ihn und er spielt sehr ähnlich in Barcelona“.

Sane hatte in den letzten Monaten immer wieder in der Kritik gestanden. Deshalb hoffen die Münchner nun auf mehr Konstanz bei Sane. „Wenn er Lust hat, kann er einer der Besten in Europa sein. Er soll so weitermachen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Sane habe „sehr gute Aktionen“ gezeigt, ergänzte Müller, „das brauchen wir von ihm“.