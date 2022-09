Anzeige

Gegen Bayern durfte er mal wieder ran: So sieht Inter-Profi Gosens seine Lage So sieht Gosens seine Lage

Nagelsmann freut sich auf den "Mensch Lewandowski"

SPORT1

Robin Gosens hat bei Inter Mailand einen schweren Stand. Ein Wechsel Bundesligist Bayer Leverkusen platzte - der Nationalspieler hat sich mit seiner Situation abgefunden.

Gegen den FC Bayern durfte Robin Gosens wieder mal von Beginn an ran - einen glücklichen Auftritt legte der Nationalspieler von Inter Mailand aber nicht hin.

Zwar bescheinigte ihm der Corriere della Serran nach dem 0:2 (0:1) in der Champions League gegen Bayern, Gosens habe „Coman gut in Schach gehalten und seine Aufgabe in der Defensive erfüllt“, offensiv konnte der eigentlich so dynamische Nationalspieler aber kaum Akzente setzen.

Dort stand er im Schatten von Denzel Dumfries auf der anderen Flügelseite. Vom Kicker bekam der Deutsche eine 5. (EINZELKRITIK: Sané Weltklasse - Mané unglücklich)

Für Gosens war es überhaupt erst der zweite Startelf-Einsatz in dieser Saison. Zuletzt durfte er am 1. Spieltag gegen Lecce am 13. August von Beginn an ran. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Ich komme aus einer verkorksten Saison mit ganz viel Verletzungspech“, sagte er nach der Partie bei DAZN: „Ich sauge jede Minute auf, da tun diese Spiele gut - auch wenn die Beine danach ein bisschen weh tun.“

In der vergangenen Spielzeit hatte der Deutsche nur 13 Spiele in der Serie A auflaufen können.

Gosens-Wechsel von Inter zu Bayer platzt

Eigentlich hätte sich Gosens im Sommer einen Abschied von Inter und einen Wechsel zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga nach SPORT1-Informationen gut vorstellen können - der Transfer platzte jedoch. (BERICHT: Gosens-Deal geplatzt! Die Gründe)

Der Nationalspieler hat sich nun aber mit seiner Situation beim italienischen Pokalsieger abgefunden. „Ich spüre das Vertrauen des Vereins“, betonte der 28-Jährige.

Die Meldungen über einen möglichen Transfer nach Deutschland am „Deadline Day“ seien „ein bisschen von der Presse aufgebauscht“ worden, meinte Gosens, „dazu möchte ich nichts mehr sagen“.

Stattdessen wolle er sich auf Inter konzentrieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Schafft es Gosens bei Inter Mailand zur WM?

Gosens war erst im Januar von Atalanta Bergamo zu Inter gewechselt, offiziell ist er bis zum Saisonende noch ausgeliehen.

In der Bundesliga zu spielen, war immer ein Traum des gebürtigen Emmerichers, der vor seiner Zeit in Italien als Profi nur in den Niederlanden aktiv gewesen war.

Um im Hinblick auf die WM Ende des Jahres in Katar Spielpraxis zu sammeln, hatte er selbst für einen Wechsel nach Leverkusen grünes Licht gegeben. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

