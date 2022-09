Bundesliga: RB Leipzig – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Borussia Dortmund will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei RB Leipzig punkten. Am vergangenen Spieltag verlor RB gegen Eintracht Frankfurt und steckte damit die zweite Niederlage in dieser Saison ein. Zuletzt holte der BVB einen Dreier gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:0).