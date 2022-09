3. Liga: SV 07 Elversberg – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag geht es für den TSV 1860 München zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist SV 07 Elversberg nun ohne Niederlage. Gegen den SV Meppen war für Elversberg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. 1860 schlug den MSV Duisburg am Samstag mit 4:1 und hat somit Rückenwind.

Die Zuschauer dürfen auf viele Tore hoffen. Beide Mannschaften gehören, mit einem Schnitt von über zwei Toren pro Spiel, zu den offensivstärksten der Liga. Die Mannschaften sind mit nur einem Punkt Unterschied aktuell in gleichen tabellarischen Gefilden unterwegs. Hier treffen die beiden torgefährlichsten Mannschaften aufeinander (SV 07 Elversberg 17 Tore, TSV 1860 München 14 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein. Wer bestätigt die Form der letzten Spiele? Beide Mannschaften haben in den vergangenen fünf Begegnungen viermal gewonnen und einmal die Punkte geteilt.