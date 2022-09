Sané überragend - Mané unglücklich! Der FC Bayern in der Einzelkritik

MANUEL NEUER: Bekam in Hälfte eins kaum etwas zu tun, auch wenn sich die Nerazzurri einige Male vor sein Tor kombinierten. Parierte im zweiten Durchgang, was zu parieren war – und verlor zu keinem Zeitpunkt die Nerven, wie sein mutiges Dribbling gegen Lautaro Martinez zeigte. SPORT1 -Note: 2

MATTHIJS DE LIGT (bis 76.): Erhielt den Vorzug vor Upamecano in der Abwehrzentrale und blieb gegen den nicht immer leicht zu verteidigenden Edin Dzeko überwiegend aufmerksam. Seine Gelbe Karte nach Foul an Marcelo Brozovic (41.) war berechtigt. SPORT1 -Note: 2

Kimmich brilliert

JOSHUA KIMMICH: Knüpfte an seine zuletzt starken Leistungen an und bereitete den Führungstreffer mit einem perfekt getimten Pass in den Lauf von Sané vor. Auch sonst präsentierte sich Kimmich sehr griffig und ballsicher, über 90 Prozent seiner Pässe kamen an. SPORT1-Note: 1