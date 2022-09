RB Leipzig spielt bei Rose mit dem Feuer - SPORT1-Kommentar von Patrick Berger

Marco Rose also!

Die Trennung von Tedesco war nach nur fünf Punkten aus fünf Ligaspielen und der jüngsten 1:4-Heimklatsche in der Champions League gegen Donezk alternativlos. Oliver Mintzlaff musste handeln. Die Entscheidung lässt den RB-Boss aber in keinem guten Licht dastehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mintzlaffs letzte Patrone

Für Mintzlaff, der in den letzten Monaten keine gute Figur abgibt, ist Rose die letzte Patrone. Dass er in nur neun Monaten mit Tedesco und Jesse Marsch zwei Trainer, die als Wunschlösungen verkauft wurden, verschlissen hat, ist sein Versagen. Es ist der Tiefpunkt einer – trotz Pokalsieg und Rückrundenmeisterschaft – monatelangen Fehlentwicklung. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ex-Gladbach-Duo muss Mintzlaff retten

An der Klub-Spitze fehlt es seit dem Abgang von Markus Krösche zudem an fußballerischer Fach-Kompetenz. Mintzlaff sucht seit über einem Jahr einen Nachfolger, wollte diesen eigentlich längst präsentiert haben und verpasste großspurig angekündigte Deadlines. Mintzlaff dachte wohl, er könne übergangsweise alles im Quasi-Alleingang, unterstützt von Christopher Vivell (Technischer Direktor) und Florian Scholz (Kaufmännischer Leiter Sport), lösen. Das ging offenbar schief.

Die teuren Verpflichtungen von David Raum und Timo Werner, obwohl man mit Angelino und André Silva gute Alternativen hatte, haben sich bislang noch nicht bezahlt gemacht. Dass bei Transfers offenbar nicht richtig mit Tedesco gesprochen wurde, rückt Mintzlaff ebenfalls in kein gutes Licht. Das Arbeitsklima am Cottaweg soll, so ist zu hören, nicht gerade angenehm sein.