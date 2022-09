FC Bayern: Sané ragt bei Auftaktsieg gegen Inter Mailand heraus

Der FC Bayern fährt den ersten Sieg in der neuen Champions-League-Saison ein. Beim Erfolg gegen Inter Mailand ragt ein Offensivspieler heraus.

Der FC Bayern ist mit einem Sieg in die neue Champions-Legaue-Saison gestartet!

Für die Bayern war es der bereits 19. Auftaktsieg in Folge in der Champions League, womit er zugleich seinen eigenen Rekord ausbaute.

In der 25. Minute gingen die Bayern dank eines feinen Passes von Joshua Kimmich über die Inter-Verteidiger in Führung. Das Spielgerät landetet perfekt in dem Lauf von Sané, der den Ball aus der Luft auf den Boden holte, dann Torwart André Onana umkurvte und letztlich ins leere Tor einschob.