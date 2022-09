Lewandowski historisch! Champions-League-Geschichte bei Barca-Debüt

CL-Auftakt: Deshalb ist die Bayern-Gruppe so gefährlich

Der ehemalige Bayern-Stürmer präsentierte sich auch in seinem ersten Champions-League-Spiel für den FC Barcelona in Torlaune - und schrieb dabei Geschichte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Beim deutlichen 5:1 (3:1) gegen Viktoria Pilsen trug er sich schon vor der Halbzeitpause doppelt in die Torschützenliste ein, ehe er im zweiten Durchgang noch einmal nachlegte.

Damit ist Lewandowski der erste Spieler überhaupt, der in der Königsklasse für drei unterschiedliche Vereine einen Dreierpack erzielte. Einmal war ihm dies im Trikot von Borussia Dortmund gelungen, viermal für den FC Bayern.

Mit jetzt sechs Dreierpacks in der Champions League rückte der langjährige Bundesliga-Profi näher an die Rekordhalter Lionel Messi und Cristiano Ronaldo heran, die jeweils achtmal dreifach trafen. Auf Platz vier folgt Karim Benzema von Real Madrid mit vier Dreierpacks.

Lineker huldigt Lewandowski

In der spanischen Liga steht Lewandowski nach vier Spielen ebenfalls bereits bei fünf Treffern für seinen neuen Verein.

„Zwei weitere Tore für Lewandowski. Was für ein wundervoller Stürmer er ist“, huldigte die englische Legende Gary Lineker, einst selbst als Torjäger für Barca aktiv, dem Angreifer in der Halbzeitpause via Twitter.