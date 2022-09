Vor Achtelfinale gegen Montenegro: DBB-Team schlägt Ungarn

Die deutschen Basketballer haben die Vorrunde der Heim-EM auch ohne Kapitän Dennis Schröder mit einem ungefährdeten Sieg gegen Außenseiter Ungarn abgeschlossen. In der erstmals nicht ausverkauften Kölner Lanxess Arena gelang ein 106:71 (54:39)-Erfolg im bedeutungslosen Duell mit dem Tabellenschlusslicht, am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) steht in Berlin das Achtelfinale gegen Montenegro an.