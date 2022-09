Basketball EM: Deutschland ohne Schröder und Theis mit Gala gegen Ungarn

Zum Abschluss der Vorrunde in Köln spielt sich die deutsche Mannschaft in einen Rausch. Dabei brillieren sich auch ohne drei wichtige Spieler gegen Ungarn.

Danach drehten sie jedoch auf. Besonders Regisseur Maodo Lo und Franz Wagner spielten sich nun in Rausch und so setzen sich kontinuierlich vom Underdog ab.

In der zweiten Hälfte verbesserte sich nochmal die Defensive des DBB-Teams, während vorne gefühlt jeder Wurf im Korb landete. Am Ende stand eine überragende Wurfquote von 63 Prozent. Auch von der Dreier-Linie fand rund jeder zweite Versuch sein Ziel.

In der nächsten Runde trifft Deutschland, die als Gruppenzweiter in die nächsten Runde eingezogen sind, am Samstag in Berlin auf Montenegro. Dort soll dann der nächste Schritt in Richtung Medaille bei der Heim-EM erfolgen.