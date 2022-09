Debakel für FC Liverpool? Klopp-Team in Neapel von der Rolle

Klopp über Liverpool: "In ganz vielen Bereichen wie in der A-Klasse"

Der FC Liverpool liegt zur Pause in Neapel klar hinten. Der Rückstand hätte sogar noch höher ausfallen können. Gary Lineker ist verblüfft.

Was für eine schlechte erste Hälfte des FC Liverpool!

Die Reds kassierten in ihrer Auftaktpartie in der Gruppe A der Champions League bei der SSC Neapel bereits in den ersten 45 Minuten drei Tore – und damit war das Team von Jürgen Klopp noch gut bedient! (SSC Neapel - FC Liverpool JETZT im LIVETICKER)