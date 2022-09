Champions League - Stimmen zu Eintracht und Bayern: "Viel Lehrgeld bezahlt"

Eintracht Frankfurt hat die Premiere in der Königsklasse in den Sand gesetzt und eine 0:3-Niederlage gegen Sporting Lissabon kassiert.

Dabei scheiterten die Hessen vor allem an der eigenen Chancenverwertung. Erst im zweiten Durchgang sorgten die Portugiesen mit einem schnellen Doppelschlag für die Entscheidung. Das Wort „Lehrgeld“ war nach der Begegnung in aller Munde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Glasner: „Für Sporting war es ein Sieg der Effizienz“

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt): „Das ist extrem bitter. In der ersten Halbzeit müssen wir das 1:0 machen, dann wird es ein anderes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir 10 bis 15 Minuten einen Blackout – da macht Sporting aus drei Chancen drei Tore. Das ist eben die Champions League. Trotzdem haben wir bis zum ersten Gegentreffer eine gute Partie gespielt.“

Kevin Trapp (Kapitän der Eintracht): „Hinten raus haben wir viel Lehrgeld bezahlt. Das passiert, man kann nicht jede Chance reinmachen. Wenn du aber so viele Möglichkeiten hast und am Ende kein einziges Tor schießt, dann wird es in der Champions League schwierig. Ich finde, dass das Ergebnis zu hoch ist und das Spiel nicht widerspiegelt.“

„Es ärgert mich, wenn wir nicht Tabellenführer sind. Wir haben zuletzt viele Chancen herausgespielt, aber uns hat die Effizienz gefehlt. Wir wussten, was in dieser Saison mit den enorm vielen Spielen auf uns zu kommt. Wir brauchen in der Qualität und in der Breite eine richtig starke Mannschaft. Wir brauchen einen Konkurrenzkampf in der Mannschaft, bei dem niemand zu 100 Prozent sicher ist und immer jemand lauert. Das treibt die Jungs zur Höchstleistung an. Hasan und ich haben ein sehr gutes Verhältnis und können uns vertrauen. Es ist wichtig, dass wir immer gut abgestimmt sind. Es sieht gut aus, aber wir brauchen jetzt die nötigen Ergebnisse.“