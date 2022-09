Dreierpack von City-Juwel Borges - bald einer für Guardiola?

Guardiolas Fluch in der CL: „Haaland wird City ins Finale führen!“

Die Talentschmiede von Manchester City hat nach Phil Foden das nächste Ausnahmetalent in seinen Reihen. Ein Einsatz für die Profis könnte immer näher kommen.

Der Portugiese Carlos Borges hat mit seinem Dreierpack für die U19 der Citizens gegen den FC Sevilla in der UEFA Youth League mächtig für Aufsehen gesorgt.

Der 18 Jahre alte Flügelspieler machte beim 5:1-Sieg gegen die Andalusier ein überragendes Spiel und hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil am Erfolg. Kann er somit in die Fußstapfen von Phil Foden treten und das nächste Eigengewächs werden, das den Durchbruch bei den Profis schafft?

Nach einem Spiel wie gegen Sevilla scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann Borges seinen ersten Einsatz unter Trainer Pep Guardiola in der Premier League erhält. (Youth League: Spielplan und Ergebnisse)

Mit zehn Jahren wechselte Borges von der Jugend Sporting Lissabons in die Jugendabteilung der Sky Blues. 2020 kam er in die U18 und zeigte seitdem außergewöhnliche Leistungen. In 53 Spielen erzielte er als Außenbahnspieler 32 Tore und bereitete weitere 27 Tore auf.