NHL-Stürmer Stützle stößt in Draisaitl-Dimensionen vor

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle stößt in der NHL finanziell in die Dimensionen des deutschen Superstars Leon Draisaitl vor.

Nach 29 Scorerpunkten in seiner Rookie-Saison brachte es der Stürmer, der in Krefeld mit dem Eishockey begonnen hatte, in der vergangenen Spielzeit auf 22 Tore und 36 Assists - mehr als Draisaitl in seinen ersten beiden NHL-Jahren. Inzwischen hat sich der Kölner als Scorerkönig und MVP 2020 längst in der Elite der Liga etabliert.