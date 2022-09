FC Bayern: Top-Talent Wanner glänzt in der Youth League

Die U19 des FC Bayern startet mit einem Remis gegen Inter Mailand in die Youth-League-Saison. Bei der Punkteteilung bereitet Top-Talent Paul Wanner einen Treffer sehenswert vor.

Kein Start nach Maß für die U19 des FC Bayern in der Youth League.

Bayerns Führungstreffer hatte Top-Talent Paul Wanner sehenswert vorbereitet. In der 19. Minute hatte der Offensivspieler den Ball, drehte sich um seinen Gegenspieler herum und spielte einen feinen Schnittstellenpass auf Ibrahimovic.

Der Verteidiger kam nicht mehr an den Ball, sodass der Stürmer das Spielgerät mit seinem ersten Kontakt aus halblinker Position ins rechte Eck schob.

Inter schafft den Ausgleich

Ärgerlich für die Münchener war, dass das 1:0 erst in der 19. Minute fiel, denn bereits in der Anfangsphase hatten sie einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Allerdings setzte Ibrahimovic den Ball nur an die Latte (6.).