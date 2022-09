Champions League: Inter Mailand - FC Bayern München heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Die neue Champions-League-Saison geht los und der FC Bayern München hat direkt einen dicken Brocken vor der Brust. Trotzdem geht der Rekordmeister in der Gruppe C als Favorit ins Rennen.

Am Mittwoch startet auch der FC Bayern München in die neue Champions-League-Saison.

Zumal die Münchner nach zwei Remis in der Liga und dem Abrutschen auf Rang drei einen kleinen Dämpfer erhalten haben. „Es kann Fluch und Segen sein, wenn man in der Liga nicht so gut drauf ist“, wusste auch FCB-Coach Julian Nagelsmann in der obligatorischen Pressekonferenz um die Situation. Allerdings betonte er auch: „Die Champions League ist ein anderer Wettbewerb. Es liegt viel daran, wie wir auftreten.“ (PK: Nagelsmann über Müllers Jokerrolle)